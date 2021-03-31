Москва, , 13:02 — REGNUM Продажи седана Mercedes-Benz C-Class нового поколения начнутся в России в середине лета нынешнего года. Об этом сообщает издание «Движок» со ссылкой на пресс-службу «Мерседес-Бенц Рус».

В компании также сообщили, что дилеры начнут принимать заказы на новый седан в России в первых числах апреля.

«Автомобиль (новый C-Class — ред.) появится на нашем рынке приблизительно в середине лета, цены будут объявлены дилерской сети 1 апреля — это ознаменует собой начало приема заказов», — сообщили в пресс-службе Mercedes-Benz.

Стоит отметить, что в Европе новый седан Mercedes C-Class уже можно заказать по цене от 41 138 евро (около 3,67 млн рублей). Что же касается версии в кузове универсал, то она стоит от 46 975 евро (около 4,2 млн рублей).

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