Ростов-на-Дону, , 12:59 — REGNUM В Ростове-на-Дону начали вакцинировать от COVID-19 водителей автобусов и электротранспорта. Прививку уже получили порядка 150 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

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"Вакцинацию от COVID-19 с учётом показаний и противопоказаний прошли 149 сотрудников транспортных предприятий, осуществляющих перевозки по муниципальным маршрутам Ростова-на-Дону, что составляет 5,3% от общего числа работающих», — пояснили в мэрии.

ИА REGNUM сообщало, что глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в ходе заседания регионального оперштаба заявил о принудительной вакцинации против коронавируса на предприятиях.

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