Москва, , 12:58 — REGNUM Все депутаты Госдумы сдали декларации о доходах за 2020 год, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Все депутаты Государственной думы в соответствии с федеральным законодательством подали свои декларации. Теперь комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, займётся изучением и проверкой поступивших сведений», — цитирует Володина сайт Госдумы.

По его словам, не позднее чем через 14 рабочих дней декларации будут опубликованы на официальном сайте Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о снижении числа желающих баллотироваться в нижнюю палату парламента из-за требований к подаче декларации.

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