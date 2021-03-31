Москва, , 13:03 — REGNUM Озеленение территорий в Москве осуществляется плохо — «хуже придумать нельзя». Об этом 31 марта заявил председатель совета межрегиональной общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, во время обучения садоводов в этой организации активно применяют опыт столицы. Но как пример того, какие действия категорически нельзя допускать.

«Когда мы обучаем садовников, когда ведем работу с детьми, я всегда говорю: смотрите внимательно как работают в Москве садовники, как сажают газоны, как обрезают деревья… и ни в коем случае не повторяйте это. Потому что все это делается не так. Хуже работы с зелеными насаждениями придумать нельзя, как это делается сейчас», — сказал эксперт в ходе круглого стола.