Москва, , 13:08 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в специальной сессии Ближневосточной конференции Валдайского клуба «Ближний Восток в поисках утраченного возрождения». Трансляция мероприятия организована 31 марта на сайте клуба.

Лавров стал гостем специальной сессии «Россия на Ближнем Востоке». В своём выступлении он затронул в числе прочих проблему иранской ядерной сделки.

«Мы считаем, что, восстановив полностью без всяких довесков СВПД, можно параллельно начать процесс по безопасности и сотрудничеству в этом регионе. И в рамках этих переговоров, пожалуйста, есть претензии к Ирану — кладите их на стол, но и Иран положит свои претензии к своим соседям и западным странам. Это будет по-честному. Инклюзивность здесь — ключевое слово», — заявил глава российского МИД.

Ближневосточная конференция, проблематика которой касается возрождения региона, проходит в рамках Валдайского клуба два дня: 30 и 31 марта. В связи с пандемией коронавируса для неё выбран смешанный формат проведения — офлайн и онлайн. В мероприятии участвуют более 50 экспертов из 19 стран.