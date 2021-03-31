Афины , , 13:01 — REGNUM В Греции за сутки выявили 4340 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее в стране выявили около 1700 носителей инфекции. Об этом сообщила вечером 30 марта Национальная организация общественного здравоохранения (EODY).

Смертность от COVID-19 в Греции EODY

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Всего с начала пандемии в Греции зафиксировали 260 077 случаев заражения при населении страны в 10 миллионов человек. 741 пациент подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких, причем 67,2% из них — мужчины. Их средний возраст составляет 67 лет, а 83,6% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и более. 1688 человек были выписаны из отделений интенсивной терапии с начала пандемии: это число в пять раз меньше скончавшихся в этом же отделении за этот период.

За сутки в стране были госпитализированы 402 пациента с COVID-19, что на 11% меньше, чем дне ранее. Среднее число госпитализированных за последнюю неделю составляет 431.

Смертность от COVID-19 в Греции достигла пика в декабре прошлого года, после чего резко сократилась в январе и снова начала возрастать в конце февраля. В настоящее время число погибших каждый день увеличивается на 10 (за три дня суточная смертность возросла с 50 до 70 человек). 95,8% погибших имели основное заболевание и/или были старше 70 лет. Средний возраст умерших — 79 лет. Еще 72 пациента с COVID-19 умерли, и теперь общее число жертв пандемии в стране составляет 8017.

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