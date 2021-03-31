Саратов, , 13:17 — REGNUM Администрация города Саратова получила сообщение о возможном минировании здания. В связи с этим 31 марта сотрудников администрации эвакуировали, сообщает пресс-служба мэрии.

«Здание мэрии эвакуировано из-за сообщения, поступившего на электронную почту, о возможном минировании», — говорится в сообщении.

Службы экстренного реагирования в настоящее время работают на месте. После проверки информации сотрудники вернутся в свои кабинеты.

По данным местных СМИ, по периметру здания стоят сотрудники полиции, перекрыто движение по Первомайской до Радищевского музея. К месту происшествия прибыла группа разминирования.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта в Тюмени эвакуировали сотрудников администрации из здания мэрии. Причиной эвакуации стал звонок о заложенном в здании взрывном устройстве.

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