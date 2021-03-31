Вашингтон, , 12:56 — REGNUM Студия Nicalis опубликовала релизный трейлер инди-игры The Binding of Isaac: Repentance. Ролик был выложен 31 марта на YouTube-канале компании.

Игра уже доступна владельцам ПК, приобрести её можно в сервисах Steam и Epic Games Store. На консолях PlayStation 5, PlayStation 4 и Switch она выйдет в третьем квартале 2021 года.

The Binding of Isaac: Repentance представляет собой «пиксельный» шутер с элементами roguelike (игра с процедурной генерацией уровней, в которой у главного героя обычно есть только одна жизнь). Игра предложит геймерам сыграть за необычных персонажей, исследующих подземелья.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчики игры Hitman 3 выпустили бесплатное дополнение