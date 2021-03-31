Вашингтон, , 12:58 — REGNUM Специалисты Всемирного банка спрогнозировали рост экономики Грузии в 2021 году на 4%. Об этом говорится в докладе банка, опубликованном 31 марта на сайте организации.

«Согласно прогнозу, экономика Грузии в 2021 году вырастет на 4%, а в 2022 году — на 5%, — говорится в докладе. — В целом она до конца 2022 года не сможет восстановиться до уровня, существующего до пандемии, что в большей степени обусловлено пессимистическими прогнозами относительно перспектив международного туризма».

По мнению регионального директора Всемирного банка по Кавказу Себастьяна Моллинеуса, на восстановление экономики Грузии будет зависеть от того, как в этом году в стране пройдёт вакцинация от COVID-19, а также от инвестиций и развития международной торговли.

Стоит отметить, что в государственном бюджете Грузии заложен рост экономики страны на 4,3%. Министр экономики Натия Турнава в феврале 2021 года заявила, что правительство сможет добиться роста ВВП в текущем году на 5,3%.

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