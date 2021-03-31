Москва, , 12:56 — REGNUM По результатам периода эпидемии коронавируса финансовая самостоятельность субъектов РФ существенно снизилась. Об этом 31 марта заявил председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин в Совете Федерации.

«У нас увеличилась централизация доходов в рамках консолидированного бюджета, и сегодня я неоднократно говорил, что мы увеличиваем дотации субъектам РФ, в том числе связанные с антикризисными мерами, национальными проектами. У нас общий объём поддержки субъектам даже вырос существенно, но это всё связанная помощь, так называемая помощь окрашенная. А самостоятельность субъектов существенно снижается в части тех ресурсов, которыми они свободно могут распоряжаться», — заявил Кудрин.

По его мнению, объём полномочий субъектов Российский Федерации в настоящее время недостаточен.

«Нам надо увеличивать ту долю ресурсов, которыми субъекты Российской Федерации будут распоряжаться самостоятельно (через) свои полномочия», — указал он.