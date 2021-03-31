Москва, , 12:56 — REGNUM Специалисты Россельхознадзора не видят смысла в поголовной вакцинации животных от COVID-19, поскольку риск передачи вируса от животного к человеку маловероятен. Об этом ТАСС заявила советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.

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«Эксперты Россельхознадзора не видят необходимости в поголовной вакцинации домашних животных, потому что на сегодняшний день риски заражения COVID-19 людей от животных практически ничтожны, и таких случаев официальных и научно доказанных зарегистрировано не было», — сказала Мелано.

Ранее стало известно, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19, предназначенную для животных.