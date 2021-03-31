Тюмень, , 12:55 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 57 случаев заражения коронавирусом. Об этом 31 марта сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 55 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 31 марта коронавирусом заразились 33 599 человек. Выздоровели 31 669 человек, скончался 386 пациентов с COVID-19. Отметим, что с начала недели, с 29 по 31 марта в регионе скончались 13 пациентов с COVID-19.