Улан-Удэ, , 12:55 — REGNUM Оборот малых предприятий в Бурятии за 2020 год составил 61,9 млрд рублей или 129,2% к 2019 году в фактически действующих ценах. Из них объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных своими силами услуг составил 24,6 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата.

При этом наибольшую долю в формировании оборота внесли предприятия оптово-розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов и так далее.

«Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий (без микропредприятий) за 2020 год составила 16,6 тыс. человек, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметили в службе статистики.

Средняя зарплата работников в этой сфере составила около 30 тыс. рублей, что на 14,5% выше, чем в предыдущем году. Однако это всё равно почти на 39% ниже средней зарплаты по региону.

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