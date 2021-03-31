Москва, , 12:53 — REGNUM Главным принципом конкурса «Лидеры России» является эффективная и прозрачная система отбора. Гарантом честности и беспристрастности оценки выступает Наблюдательный совет. В его состав входят люди, обладающие высоким авторитетом в обществе: руководители федеральных учреждений культуры и образовательных организаций, средств массовой информации, общественные деятели, спортсмены.

Завершая медиапрезентацию, члены Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» поделились своим мнением о конкурсе.

«Конкурс «Лидеры России» помогает выявить самых одарённых, самых активных современников. Абсолютно любой человек в тех возрастных рамках, которые описаны, может подать заявку на участие в этом конкурсе. В последние годы стали появляться заявки из других стран. Вот то, что он действительно открывает даже границы государств, мне кажется, говорит именно о его полной, абсолютной, открытости, — обозначил советник Президента РФ по вопросам культуры, член Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» Владимир Толстой, — Это возможность получить ещё одно качественное образование и, может быть, не менее важно, прямой контакт с сегодняшними Лидерами России — с теми людьми, которые уже давно доказали свою состоятельность и свой авторитет».

«Это конкурс и про дружбу, и про знания и, конечно, про повышения. Потому что многие из участников именно хотят того, чтобы у них был рост. Карьерный рост, возможно, они занимают новый пост и идут дальше. Основные принципы конкурса, как и в первый год, так и сейчас, они все сохранились. Это честность, во-первых, самого конкурса и возможность доступа к нему всех желающих», — отметила депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, член Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» Светлана Журова.

«Заинтересованность в нашем будущем, готовность всего себя отдать этому нашему общему будущему, и является, на мой взгляд, главной чертой участников конкурса «Лидеры России». Я думаю, что нынешний сезон принесёт нам новых героев и новых успешных людей», — высказал первый заместитель генерального директора ТАСС, член Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» Михаил Гусман.

«В этом году я жду совсем молодых людей. Тех людей, которые выросли уже в постсоветское время, сформировались в постсоветское время, они по-другому думают. Нужно, чтобы пришли новые люди с новыми идеями, с новым взглядом на мир. И, я думаю, это будет в высшей степени интересно», — подытожил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, член Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» Михаил Швыдкой.