Уфа, , 12:57 — REGNUM Подозреваемых в незаконной рубке леса в особо крупном размере задержали в Башкирии. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

Сообщается, что участковый Серменевского участкового лесничества-Белорецкого лесничества обнаружил спиленные деревья хвойной породы: сумма ущерба составила порядка 1,5 млн рублей. На месте происшествия стражи порядка изъяли часть спиленной древесины и спилы с пней. По месту жительства 50-летнего подозреваемого главы фермерского хозяйства был изъят колесный трактор и автомобиль КамАЗ, на котором перевозилась древесина, также была изъята бензопила.

Еще один факт незаконной рубки леса был выявлен в Белорецком сельском лесничестве. Здесь стражи порядка изъяли древесину, бензопилу, автомашину КамАЗ, оборудованную манипуляторной установкой.

По версии следствия, 63-летний обвиняемый спилил березы на сумму 350 тысяч рублей.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела, их расследование продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на воспроизводство лесов в 2021 году предусмотрено свыше 160 млн рублей.