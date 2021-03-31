Стокгольм, , 12:54 — REGNUM Мандат Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине продлён ещё на год. Данное решение приветствовала председатель ОБСЕ и глава МИД Швеции Анн Линде, сообщила пресс-служба организации.

«Я приветствую достижение консенсуса по бюджету и мандату крупнейшей полевой операции ОБСЕ — Специальной мониторинговой миссии на Украине», — сказала Линде.

Чиновник отметила, что миссия ОБСЕ способствует прекращению вооружённого конфликта в Донбассе «путём мониторинга и отчётности о ситуации с безопасностью на Украине».

Напомним, ранее представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что фиксация числа обстрелов членами миссии ОБСЕ в Донбассе практически никак не влияет на интенсивность конфликта в регионе.

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