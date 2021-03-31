Ак-Довурак, Тува, , 12:52 — REGNUM В Туве возбуждено уголовное дело по факту смерти пятилетнего ребёнка при посещении стоматолога. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, о трагедии в городе Ак-Довурак стало известно правоохранителям утром 31 марта.

Предварительно установлено, что накануне, 30 марта местная жительница обратилась к стоматологу с жалобами на зубную боль своей дочери. По указанию врача она приобрела две ампулы обезболивающего средства.

«Во время укола у ребенка начались судороги, после чего она потеряла сознание. Экипажем скорой медицинской помощи девочка была госпитализирована в реанимационное отделение в ГБУЗ «Барун-Хемчкиской ММЦ», где находилась в коме. Сегодня около 09 часов она скончалась», — отметили в ведомстве.

Для выяснения причины назначена судмедэкспертиза. Следователи тем временем продолжают разбираться в обстоятельствах происшествия.