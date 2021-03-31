Красноярск, , 12:52 — REGNUM В Красноярском крае за сутки скончались десять человек с диагнозом COVID-19, сообщили ИА REGNUM 31 марта в оперативном штабе региона.

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С начала пандемии в Красноярском крае умерли 3162 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 марта в регионе выявлено 66 784 носителя SARS-CoV-2, выздоровели 61 816 человек.

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