Сеул, , 13:08 — REGNUM Бывший председатель правящей Демократической партии «Тобуро» Ли Нак Ён принёс извинения гражданам Южной Кореи за общий провал жилищной политики партии и недавний скандал со спекуляцией землёй. Об этом сообщает KBS.

Данное заявление политик сделал 31 марта в ходе пресс-конференции, состоявшейся в здании Национального собрания (парламента).

Представитель правящей партии сказал, что полностью понимает «гнев и разочарование» народа в связи со скандалом вокруг Корейской земельной и жилищной корпорации (LH).

Он заявил, что приносит извинения с чувством бесконечной ответственности за глубокое разочарование простых граждан, которые честно живут и усердно трудятся. Ли Нак Ён также пообещал сурово наказать госслужащих, которые купили землю для спекуляций, и принять меры для предотвращения повторения подобных случаев.

Напомним, что ранее около 20 сотрудников Корейской земельной и жилищной корпорации приобрели участки неосвоенных земель в столичном регионе, обладая информацией о том, что на их месте планируется строительство жилья. Скандал усугубился ростом цен на жильё и на аренду жилья.