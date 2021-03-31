Нью-Йорк, США, , 12:51 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

«Вашингтона» к пятой минуте матча забросил две шайбы. Точными бросками отметились нападающие Ти Джей Оши и Ник Дауд.

Форвард «Рейнджерс» Филип Хитил смог отыграть один гол ещё до первого перерыва. А в третьем периоде «Рейнджерс» забросили четыре шайбы, отличились Каапо Какко, Адам Фокс и российские форварды Артемий Панарин и Павел Бучневич. Кроме того, Панарин также отдал две голевые передачи.

В настоящее время «Рейнджерс» занимает шестое место в Восточном дивизионе, на счету команды 36 очков. «Вашингтон» идёт на первом месте с 50 очками.

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