Москва, , 12:51 — REGNUM Оценка влияния правительства РФ на экономический рост страны скорее отрицательная, чем положительная. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал комплиментарные выводы Всемирного банка об экономической политике правительства РФ.

«С точки зрения стабильности и эшелонированной обороны, правительство действительно сделало немало, — сказал Зубец. — Но мы говорим не о защите от шоков и вероятности коллапса. Мы говорим о развитии. И здесь ситуация прямо противоположная. Правительство на сегодняшний день не смогло обеспечить инвестиционную активность и приток внешних и внутренних инвестиций».

А при низком уровне инвестиций, как пояснил Зубец, ни о каком развитии речи быть не может.

«Единственное, в чём преуспело российское правительство, так это в части создания условий для малого и среднего предпринимательства. Правительство практически не лезет в малый и средний бизнес. Дает ему действовать более-менее свободно. Это положительно сказывается на развитии экономики, — отметил Зубец. — Но в части инвестиций это полный провал. В части качества образования это полный провал. В части создания поддержки малого и среднего предпринимательства какие-то успехи есть, но они незначительные. В этой части мы не видим серьезных прорывов. И оценка влияния правительства на экономический рост скорее отрицательная, чем положительная».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее работу правительства РФ критически оценил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Комолов.