Новосибирск, , 12:51 — REGNUM Генетики нашли ответ на вопрос, что помогает сельскохозяйственным животным выживать в экстремальных климатических условиях. Совместное исследование, посвящённое генетике адаптации к экстремальным холодным температурам, провели сотрудники Института цитологии и генетики СО РАН и Королевского ветеринарного колледжа (Лондон, Великобритания). Об этом ИА REGNUM сообщили 31 марта в пресс-службе института.

Объектом исследования стал якутский скот, который обитает в северных широтах, в том числе и за Полярным кругом. Он способен переносить температуры окружающей среды ниже — 70 °C.

«Результаты исследования показывают, что якутский скот имеет уникальный генофонд и не скрещивался с другими популяциями крупного рогатого скота, яков, бизонов и других близких видов», — отмечено в сообщении.

Генетики выяснили, что якутский скот отделился от общего предка европейских пород крупного рогатого скота примерно 5000 лет назад. Это позволило предположить, что адаптация к обитанию в экстремально холодных условиях Крайнего Севера сформировалась за счёт собственного генофонда якутского скота.

«Прорывное значение этой работы в том, что теперь мы знаем — конвергентная эволюция на нуклеотидном уровне происходит и у пород животных, созданных человеком. Это означает, что индивидуальные породы могут приобретать новые свойства, не характерные для их вида в целом», — пояснил руководитель исследования профессор Денис Ларкин.

Он добавил, что с учётом большого количества погодных аномалий в связи с изменением климата это исследование является важным шагом на пути смягчения влияния экстремальных температур на сельское хозяйство.