Владимир, , 12:50 — REGNUM Во Владимирской области 31 марта подтверждено 68 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Всего в области был зарегистрирован 29 тыс. 981 носитель вируса. После выздоровления были выписаны 27 тыс. 38 пациентов, в том числе 67 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 997 человек. За последние сутки не подтверждено летальных случаев.