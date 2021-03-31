Москва, , 12:50 — REGNUM В среду, 31 марта 2021 года началась регистрация на четвёртый конкурс «Лидеры России» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Старт заявочной кампании был дан в рамках медиапрезентации проекта. Запуск нового сезона конкурса был поддержан Президентом России Владимиром Путиным 26 марта 2021 года на заседании Наблюдательно совета АНО «Россия — страна возможностей». Участников ждут на выбор восемь тематических треков, а конкурсный отбор будет основываться на оценке управленческих способностей в конкретной отрасли.

«За четыре года конкурс «Лидеры России» стал устойчиво работающим социальным лифтом. Это совершенно новая система отбора руководящих кадров. Среди высоких назначений участников конкурса 80% происходят в госсекторе. Поэтому в этом году в конкурсе создан трек «Государственное управление». Его задача — найти наиболее перспективных госслужащих «новой формации», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

В рамках медиапрезентации четвертого конкурса «Лидеры России» наставники трека «Госуправление» — заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и губернатор Орловской области Андрей Клычков — рассказали, каких людей не хватает в госуправлении и какими качествами должен обладать конкурсант, а также поделились своим опытом работы в этой сфере.

В треке «Государственное управление» смогут принять участие граждане РФ в возрасте до 55 лет с высшим образованием, а также имеющие управленческий опыт не менее двух лет. Наставниками конкурсантов будут известные государственные деятели страны и высшие должностные лица регионов.