Черкесск, , 12:49 — REGNUM В Карачаево-Черкесии попался на распространении порнографических материалов местный житель. Видео скабрезного содержания он размещал в сети интернет. Этот факт установили сотрудники в МВД в ходе мониторинга соцсетей, в отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконном обороте порнографических материалов, сообщили 31 марта в пресс-службе МВД по региону.

Из подробностей расследования известно, что подозреваемый — 33-летний житель города Усть-Джегуты. Зарегистрировавшись под псевдонимом в одной из популярных социальных сетей, он размещал на своей странице видеофайлы порнографического содержания.

Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

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