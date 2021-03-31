Москва, , 13:00 — REGNUM За последние три года количество деревьев в Москве сократилось на 200 тысяч. Об этом 31 марта сообщил депутат Московской городской думы Магомет Яндиев на круглом столе в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Парламентарий отметил, что у столицы есть успехи в строительстве жилья. За пять лет площадь земельных участков, отведенных на стройки, увеличилась в два раза. Объём сдаваемых жилых площадей достиг рекордных 5 млн квадратных метров в год. Однако у всего этого есть и обратная, отрицательная сторона.

«Это здорово, что Москва строит новые, красивые дома. Но у нас наблюдается и другая картина — негативный вектор. Количество зелёных насаждений в Москве сокращается. Если возьмем деревья, то за последние три года из стало на 200 тыс. меньше. В Москве и так растет всего 8,5 млн деревьев, поэтому потеря 200 тыс. деревьев является серьезной проблемой», — заявил Яндиев.

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