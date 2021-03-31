Нур-Султан, , 12:48 — REGNUM Генетики Казахстана выявили 12 случаев заражения британским штаммом коронавируса. Об этом сообщили в национальном центре экспертизы комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

Ученые исследовали 265 образцов с положительным результатом на коронавирус из 14 регионов республики. Восемь случаев из 12 оказались завозными из Египта и ОАЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в Казахстане выявили 1663 новых случая заражения коронавирусом. Это стало рекордным значением с июля 2020 года. Общее число случаев заражения достигло 244 981.

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