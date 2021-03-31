Москва, , 12:48 — REGNUM Счётная палата России зафиксировала, что Роскосмос так и не поставил на кадастровый учёт объекты в рамках гражданского космодрома «Восточный» в Амурской области, из-за чего регион теряет налогооблагаемую базу. Об этом 31 марта заявил председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин в Совете Федерации.

«Да, этот вопрос у нас остаётся на учёте, потому что мы эти нарушения выявили раньше. В этом году также есть нарушения в работе Роскосмоса, у нас постоянно идёт мониторинг», — заявил Кудрин.

«Вместе с тем отмечу, что Роскосмос стал намного внимательнее относиться к своей финансовой дисциплине, ситуация всё-таки серьёзно изменилась. Сегодня это нарушения, связанные с отдельными процедурами, бухгалтерским учётом», — указал он.По его словам, в 2020 году Счётная палата не нашла нецелевого использования средств в Роскосмосе.«Хотя говоря в целом о государственных корпорациях сказал, что есть и такие, но в части Роскосмоса могу сказать, что за прошлый год нецелевого не было выявлено и не было выявлено таких нарушений, которые требуют специального реагирования правоохранительных органов. Это вопросы упорядочения работы с финансами и закупок», — подчеркнул Кудрин.

«Тем не менее, те вопросы, которые вы назвали, у нас находятся под контролем, потому надеюсь, что налогооблагаемая база у вас вырастет», — указал глава Счётной палаты, возвращаясь к вопросу о налоговой базе в Амурской области.