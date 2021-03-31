Москва, , 12:46 — REGNUM Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой проверить деятельность рэпера Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков. Об этом сообщила директор организации Екатерина Мизулина.

«Лига безопасного интернета обратилась в правоохранительные органы, Генеральную прокуратуру в связи с действиями данного исполнителя», — сказала она на заседании круглого стола в Общественной палате.

Лига безопасного интернета считает, что рэпер «последовательно занимается пропагандой наркотиков в детской среде».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский рэпер Моргенштерн зарегистрировал свою фамилию в качестве товарного знака. В заявке на регистрацию в Роспатент указано несколько категорий продукции. Среди них зубные пасты, алкоголь, табачная продукция, ювелирные украшения, а также лапша и йогурты.

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