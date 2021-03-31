Красноярск, , 12:46 — REGNUM За сутки в Красноярском крае подтверждено 122 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 31 марта в оперативном штабе региона.

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За весь период пандемии в Красноярском крае выявлено 66 784 носителя коронавируса. Выздоровели 61 816 человек, в том числе 117 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в регионе было выявлено 123 носителя коронавируса, выздоровели 116 человек.

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