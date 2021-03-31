Рязань, , 12:48 — REGNUM В Рязанской области 31 марта подтверждены 53 заражения коронавирусом, что на один меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Выписаны после лечения ещё 53 пациента, зарегистрированы четыре летальных исхода.

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С начала пандемии в Рязанской области COVID-19 подтвердился у 26 315 человек. Справились с болезнью 24 363 жителя. Показатель заболеваемости составляет 2354,14 на 100 тысяч населения, что на 700 пунктов ниже общероссийского.

За минувшие сутки зарегистрированы четыре летальных исхода, вызванных осложнениями при коронавирусе. Таким образом, всего в регионе скончались 366 пациентов.