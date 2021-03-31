Чебоксары, , 12:44 — REGNUM В Чувашию передана крупная партия вакцины от COVID-19, в том числе во флаконах по одной дозе. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики.

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В республику поступило ещё 6,6 тыс. доз вакцины «Гам-КОВИД-ВАК» (торговая марка «Спутник V»). Из них 900 доз во флаконах по пять доз и 5,7 тыс. доз получено во флаконах по одной дозе, что удобно для мобильных пунктов вакцинации.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в Чувашию поступило 49 394 дозы вакцины. По данным министерства здравоохранения, иммунизацию прошли 38 737 человек, в том числе 26 601 человек закончил полностью, то есть двумя компонентами.

Напомним, ранее чувашские власти заявляли, что более 23 тыс. жителей записались на вакцинацию от COVID-19 дистанционно, в том числе через портал госуслуг — 5,6 тыс. человек, через единый номер 122 — 5,65 тыс. жителей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии официально подтверждено 22 792 случая заражения SARS-CoV-2, вылечились 20 796 человек (91,24%), умерли 1219 пациентов.

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