Скопье, , 12:46 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 30 марта сообщили о том, что за сутки в результате исследования 3948 образцов в стране выявили 1272 носителя коронавируса. Еще 868 человек выздоровели.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 128 511 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 3749 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки скончались 33 человека, что в 5−8 раз больше, чем в соседних Косово или Албании. Днем ранее скончался 41 человек. 106 392 пациента выздоровели.

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Лечение в Северной Македонии проходят 18 370 человек. Рост числа выявленных случаев заражения связывают с распространением «британского» штамма коронавируса.

В стране продолжает действовать строгий масочный режим. Работа отелей и ресторанов в ночное время (после 21:00) запрещена. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по всей стране был введен комендантский час. Прибывающие из Африки помещаются на обязательный карантин.

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10 марта, в стране началась вакцинация лиц, проживающих в домах престарелых, и бездомных российской вакциной «Спутник V». Вторую партию российской вакцины доставили в страну 28 марта. В тот же день в Северную Македонию прибыла первая партия вакцины AstraZeneca, бесплатно предложенная стране посредством международного механизма COVAX.

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