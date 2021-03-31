Москва, , 12:44 — REGNUM В четвёртом конкурсе «Лидеры России» вместе со структурой организаторы перезагрузили и систему оценки участников. Это и обновлённая система тестов, и «усиление» оценки в очных этапах, и новые правила отбора — теперь он будет проходить после прохождения этапов, а не после каждого теста.

«Для каждого теста разработан новый банк вопросов. Помимо этого, в интеллектуальный тест добавлена шкала русского языка, потому что русский язык показал высокую корреляцию с успешностью в кадровых назначениях, в карьере участников после завершения конкурса. В этом году мы решили изменить подход к отбору. Мы дадим возможность всем участникам, которые записали видеоинтервью, пройти все тесты, и уже по совокупному результату всех тестов мы определим лучших, кто будет допущен к следующему этапу — тестам треков. Упражнения и задания, которые будут решать наши участники будут специфичны, разные для различных треков», — сообщил председатель экспертного совета конкурса «Лидеры России» Павел Безручко.

Первый этап конкурса — регистрационная кампания, пройдет с 31 марта до 26 апреля 2021 года (прием заявок закончится в 23:59 по московскому времени). Дистанционные испытания начнутся с конца апреля и пройдут до середины июня 2021 года. В конце лета — начале осени 2021 года начнутся полуфиналы треков. Суперфинал конкурса запланирован на март 2022 года.

На этапе заявочной кампании конкурса «Лидеры России», чтобы пройти на дистанционный этап тестов, участники, помимо заполнения анкеты, должны записать видеообращение. В нем нужно будет ответить на вопросы о цели участия в конкурсе и главном профессиональном достижении в жизни. На дистанционном этапе участникам предстоит пройти различные тесты, а также задания по выбранным направлениям. В дополнение по желанию конкурсанты могут пройти тесты от партнеров проекта.

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