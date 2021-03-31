Липецк, , 12:44 — REGNUM В Липецкой области 31 марта подтверждено 85 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Всего на территории региона было выявлено 27 тыс. 606 положительных результатов исследований.

За весь период наблюдения 24 тыс. 350 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 170 — за последние сутки. 530 человек скончались.