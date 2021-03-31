Ростов-на-Дону, , 12:42 — REGNUM В Ростовской области опровергли слухи о возможной отмене масочного режима для тех, кто прошёл вакцинацию от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 31 марта.

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«Масочный режим не отменяли. В соответствии с 272-м постановлением «…обязать: п. 1.2 граждан носить лицевые маски либо респираторы с соблюдением требований, предусмотренных приложением № 1 к настоящему постановлению…». В постановлении нет исключения для тех, кто сделал прививки от ковида», — пояснили в правительстве.

ИА REGNUM сообщало, что обязательный масочный режим на Дону был введён 1 мая 2020 года. С 12 мая власти пообещали ввести санкции в отношении нарушителей санитарных требований. Маски необходимо использовать при посещении общественных мест, в пассажирском транспорте и такси.

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