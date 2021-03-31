Вашингтон, , 12:44 — REGNUM Расследование свыше 100 выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией у людей, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19, ведет департамент здравоохранения штата Вашингтон. Об этом 31 марта сообщает местная телестанция KOMO News.

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Уточняется, что у всех данных носителей коронавируса положительные тесты были выявлены спустя свыше двух недель после вакцинации.

Также отмечается, что эксперты считают, что в данном случае имеет место «пробивание» вакцины, которое бывает при проведении любой вакцинации, потому что ни один препарат не может гарантировать 100-процентную защиту от заболевания.

При этом, по мнению специалистов, так как эффективность имеющихся на рынке вакцин от SARS-CoV-2 составляет 95%, свыше 100 заразившихся жителей штата Вашингтон, вероятно, относится к оставшимся 5% случаев, однако это станет ясно только после окончания проведенного исследования.

Вместе с тем, по данным департамента здравоохранения штата Вашингтон, на данный момент выявлено 102 случая заражения коронавирусом после вакцинации на миллион полностью вакцинированных жителей штата, что составляет 0,01% от общего числа поставивших прививку.

Отметим, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, на сегодняшний день в США выявлено в общей сложности 30 393 702 носителя коронавируса за весь период пандемии.