Лондон, , 12:42 — REGNUM Студия Frictional Games добавила в ПК-версию игры Amnesia: Rebirth менее страшный режим. Об этом 31 марта сообщил портал Wccftech.

Adventure Mode удаляет из игры все моменты смертельных встреч главной героини Анастасии Трианон с монстрами, а также меняет настройки визуальных и звуковых эффектов, которые влияют на эмоциональное состояние персонажа. Кроме того, в случае включения режима повышается уровень освещения.

Стоит отметить, что при этом дополнение добавляет в Amnesia: Rebirth ряд головоломок, которые, как отметили разработчики, делают игру более похожей на мистические романы Говарда Лавкрафта.

Напомним, релиз Amnesia: Rebirth состоялся 20 октября 2020 года. Ранее Frictional Games сообщила, что с этого момента в мире было продано около 100 тыс. копий игры.

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