Архангельск, , 12:41 — REGNUM В Архангельской области за сутки коронавирус выявили у 83 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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В числе лидеров по суточному приросту заболевших — Архангельск (+38), Северодвинск (+15) и Котлас (+7). На лечении с COVID-19 находятся 2639 человек.

По данным штаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровело 197 человек, а всего с начала пандемии — 57 154 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области прививку от COVID-19 сделали более 39 тысяч человек.