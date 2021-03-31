Москва, 31 марта, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В России по-прежнему крайне остро стоит проблема бедности. Об этом 31 марта заявил председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин в Совете Федерации.

Константин Маковский. Посещение бедных. 1874

«В фокусе нашего внимания социальные вопросы, в том числе борьба с бедностью», — заявил Кудрин.

«Наш анализ программ по борьбе с бедностью показал, что остаются не охваченные господдержкой граждане, и более 20% граждан не подпадают ни под какие формы поддержки, хотя находятся по уровню жизни ниже прожиточного минимума», — указал он.