Курск, , 12:40 — REGNUM В Курской области 31 марта зарегистрировано 95 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе были выявлены 34 тыс. 14 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 30 тыс. 772 пациента, в том числе 89 — за последние сутки. Скончались 574 человека.