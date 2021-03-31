Тверь, , 12:40 — REGNUM Отрасль мясного и молочного животноводства в Тверской области вышла на новый уровень развития. Об этом заявил губернатор Игорь Руденя в ходе встречи с генеральным директором ГК «АгроПромкомплектация» Сергеем Новиковым 31 марта. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, на встрече обсуждалась реализация новых инвестиционных проектов.

«Группа компаний «АгроПромкомплектация» является одним из самых крупнейших инвестиционных партнеров нашего региона. Уже реализованные вами на территории Верхневолжья проекты позволили вывести на новый уровень развития традиционные для Тверской области отрасли мясного и молочного животноводства. Создать более трех тысяч рабочих мест для наших жителей», — отметил Игорь Руденя.

В ходе встречи, в частности, обсуждалось строительство специализированной фермы по выращиванию племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород в Конаковском районе. Стоимость проекта оценивается в более чем 520 млн рублей. Также планируется модернизация предприятия по производству цельномолочной продукции в Конаковском районе.

Крупный проект компания заявила в Ржевском районе — там планируется возвести животноводческий комплекс на 6 тыс. голов крупного рогатого скота, вложения в проект оцениваются в 4,45 млрд рублей. Всего благодаря новым инвестпроектам в регионе будет создано свыше 200 новых рабочих мест.

Власти Тверской области со своей стороны, как отмечалось, окажет поддержку в реализации проектов, в частности, в части обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой и решения вопросов территориального планирования.

Также на встрече обсуждались вопросы комплексного развития территории Дмитровогорского сельского поселения в Конаковском районе и Ржевской агломерации при участии ГК «АгроПромкомплектация». В частности, речь шла о создании индивидуальной застройки и улично-дорожной сети, газификации домовладений.

В настоящее время на территории Тверской области действует несколько предприятий «АгроПромкомплектации», в Конаковском и Ржевском районах. Компания занимает пятое место в рейтинге национальных производителей свинины, девятое — среди российских производителей молока.