Курган, , 12:39 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждёно 39 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 19 зарегистрированы в Кургане, сообщает 31 марта региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 41 случай.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 31 марта выявлено 19 260 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 17 492 человека, скончались 352 пациентов с COVID-19 (на три человека больше, чем днём ранее).