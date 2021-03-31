Берлин, , 12:43 — REGNUM Компания Volkswagen обнародовала первые изображения своего нового купе-кроссовера Taigo. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Volkswagen Taigo Пресс-служба Volkswagen

Отмечается, Taigo пополнит линейку внедорожников Volkswagen в сегменте компактных автомобилей.

Оснащен новый Taigo будет экономичными двигателями TSI, светодиодными фарами в стандартной комплектации, современными системами управления, полностью цифровой кабиной и множеством вспомогательных систем.

Новинка разработана на модели Nivus, которая была создана для авторынка Бразилии. Выпуск Taigo будет налажен на испанском предприятии Volkswagen в Памплоне. Немецкий автопроизводитель планирует представить новый кроссовер летом 2021 года, а продажи модели начнуться в конце текущего года.

Напомним, в 2023 году компания Volkswagen планирует представить в США пассажирский электрофургон ID. Buzz.

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