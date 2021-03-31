Москва, , 12:39 — REGNUM Ограничение использования смартфонов на уроках требует широкого обсуждения. Об этом в ходе круглого стола, посвященного информационной безопасности детей, заявила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Елена Мизулина.

«Полагаем, что нужно широко обсуждать ограничение использования смартфонов, гаджетов в ходе образовательного процесса в школах», — сказала Мизулина.

По её словам, смартфоны во время уроков «вообще нужно убрать из школ» во время уроков, поскольку «никакого позитива от них нет».

При этом Мизулина подчеркнула, что речь не идёт о кнопочных телефонах или о том, чтобы ребёнок и вовсе не брал смартфон в школу: «Речь идет о том, что он не должен его доставать на уроке и пользоваться им, путем этого производить какую-либо фото‑ и видеосъемку учителей или одноклассников».