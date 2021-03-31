Пермь, , 12:38 — REGNUM Ещё один пермяк заявил о выходе из ЛДПР. Координатор Добрянского отделения ЛДПР, депутат Думы Добрянского городского округа Марк Коробов отказывается от партбилета и уже подал заявление. Об этом политик сообщил в своем аккаунте в Instagram.

«Всему приходит конец, особенно после многих лет безразличия», — отметил Коробов. Он подчеркнул, что на протяжении пяти лет был активным членом ЛДПР, последние два года являлся координатором Добрянского отделения партии. Ежедневно велась деятельность по всем направлениям под знамёнами ЛДПР, при этом без поддержки со стороны партии. За всё это время для регионального руководства единственно важной задачей была повсеместная и регулярная раздача их атрибутики, нередко с лицом лично Олега Постникова — руководителя реготделения. Бесконечный вал бесполезных и показушных задач нацелен не на конкретный результат или решение проблемы, а на имитацию бурной деятельности.

Коробов признался, что в случаях конфликтов Добрянского отделения ЛДПР с местной администрацией «партийное руководство прятало голову в песок и динамило» либо игнорировало обращения с просьбой заступиться за партийцев и отстоять позицию партии.

«Тратить своё время на этот лютейший позор больше нет желания. Судя по тому, что партию покидают и другие активисты Добрянского отделения, а также пермские коллеги, градус недовольства достиг крайней точки у многих», — отметил политик.

По данным телеграм-канала «Пермяч», о выходе из партии объявили два экс-депутата в Сенькинском поселении Сергей Стариков и Евгений Бахматов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 марта выходе из ЛДПР заявил депутат гордумы Перми Илья Лисняк, позже от прабилета отказалась член Общественного совета ГУ МВД России по Пермскому краю Ирина Форсюк. По словам общественницы, в региональном отделении возникла негативная атмосфера.

Добавим, в Пермском крае в сентябре 2021 года пройдут три масштабные избирательные кампании — выборы депутатов в Госдуму России, Законодательное собрание и Пермскую городскую думу.

Примечательно, в марте с участием Коробова произошел инцидент в Добрянке. Якобы начальник МБУ «Благоустройство» Сергей Федорец напал на депутата и ударил несколько раз по голове, отреагировав таким образом на просьбу отчитаться за некачественную уборку снега. По другой информации, потасовка началась после того, как депутат якобы нецензурно оскорбил своего оппонента. Некоторые усмотрели в этом скандале пиар и желание молодого депутата попасть из горсовета в Заксобрание Прикамья.

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