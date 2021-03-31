Приштина, , 12:40 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 30 марта провел встречу с послом Великобритании в Косово Николасом Абботом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, также на встрече присутствовал глава МВД Косово Джеляль Свечля.

Британский посол поздравил Курти с заступлением на пост и заявил, что правительство Великобритании готово и имеет политическую волю помогать Косово, особенно в сфере установления верховенства права и безопасности.

По словам Абботта, в долгосрочном плане Великобритании по реализации своей роли в качестве одной из стран Большой пятерки (США, Италия, Франция, Великобритания, Германия) содержатся положения о поддержке нормализации отношений между Косово и Сербией.

Курти поблагодарил Великобританию за поддержку и выразил намерение углублять двусторонние отношения с королевством.

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