Казань, , 12:48 — REGNUM В Татарии за сутки коронавирус подтвержден у 35 человек. Накануне заболевание выявили среди 37 жителей. С начала наблюдения, по информации на 31 марта, зарегистрировано 19 420 случаев инфицирования. Всего побороли заболевание 16 322 пациента, за сутки — 146 человек. За все время произошли 417 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2, два — за минувший день, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары из числа новых заболевших госпитализировали 10 человек, 25 — лечатся на дому. За сутки среди жителей Казани выявили 24 носителей вируса, один проживает в Набережных Челнах, остальные — в районах республики.

ИА REGNUM напоминает, 25 марта муфтий Татарии Камиль хазрат Самигуллин привился от коронавируса в поликлинике Казанской больницы №7. По словам муфтия, его привили вакциной «ЭпиВакКорона». Именно ее просил поставить Камиль хазрат Самигуллин, так как она синтетическая.

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