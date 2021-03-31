Ставрополь, , 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае проходят лечение в ковидных госпиталях 1314 пациентов с диагнозом COVID-19. Из них в тяжелом состоянии находятся 187 человек, сообщили 31 марта в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

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Для 39 пациентов потребовалось подключение к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней степени тяжести находятся 532 госпитализированных, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Всего в крае за прошедший день подтвержден диагноз COVID-19 у 78 ставропольчан. Общее число носителей коронавируса достигло 50 442 человек. Выздоровел за тот же день 121 пациент, а общее число сумевших справиться с болезнью составило 47 442 человека.

Не удалось спасти врачам 1227 жителей Ставрополья. Четверо из них скончались за прошедшие сутки.