Москва, , 12:35 — REGNUM В Мордовии долг региона достиг почти 200% от уровня годовых доходов. Об этом 31 марта заявил председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин в Совете Федерации.

«В 2020 году долг субъектов вырос на 383 млрд рублей, или на 18%, составил 2,5 трлн рублей, что является самой большой цифрой за 10 лет. Поэтому работа с долгами субъектов РФ должна перейти в центр нашего внимания на ближайшие два-три года, пока мы не переживём и не снизим общий долг субъектов Российской Федерации», — заявил Кудрин.

При этом в трёх субъектах долг превысил 100% доходов.

«Больше всего беспокоит Мордовия, где он достиг почти 200% от доходов», — указал он.

В целом, по его словам, в 2020 году дефицит бюджетов регионов составил 676,5 млрд рублей. В то время как в 2019 году наблюдался профицит в размере 4 млрд рублей.